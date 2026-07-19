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Les choix forts de Scaloni pour la finale

JF
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Les choix forts de Scaloni pour la finale

Lionel Scaloni fait tourner. Alors que l’Espagne ne fait aucun changement dans son onze de départ, le sélectionneur argentin change trois joueurs pour la finale.

Paredes, Simeone et Molina out

On trouve des changements à toutes les lignes de la compo, puisque Giulano Simeone, Leandro Paredes et Nahuel Molina ne font plus partie des titulaires, remplacés par Gonzalo Montiel, Rodrigo De Paul et Nicolas Gonzalez.

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Scaloni tente donc un pari tactique, même si le schéma de jeu ne devrait pas trop différer du plan habituel, Gonzalez reprenant certainement le rôle de Simeone face à l’Angleterre. Sur le front de l’attaque, Messi est associé à Julian Álvarez.

La compo de l’Argentine : Martinez – Montiel, Romero, Martinez, Tagliafico – De Paul, Mac Allister, Fernandez, Gonzalez – Messi, Álvarez.

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JF

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