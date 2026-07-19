La Ligue 1 habituée des finales de Coupe du monde

Le nouveau théorème Bayern Munich-Inter Milan. Pour la troisième fois de suite, le championnat de France sera bien représenté en finale de Coupe du monde. Comme en 2018 et 2022, la finale de l’édition 2026 comprendra au moins un titulaire de chaque côté évoluant en Ligue 1 : Fabián Ruiz (PSG) côté espagnol, Nicolás Tagliafico (OL) côté argentin.

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C’est d’autant plus relevant en 2026 que, contrairement aux deux précédentes éditions, la France n’est pas de la partie. Par deux fois, Kylian Mbappé avait représenté le championnat de France, accompagné en 2018 par Danijel Subašić (ex-Monaco) puis Lionel Messi (ex-PSG) et, là encore Tagliafico.

Les bonnes stats de la finale de Coupe du monde