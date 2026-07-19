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Le show à l'américaine retarde le coup d'envoi de la finale

TJ
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Le show à l'américaine retarde le coup d'envoi de la finale

Rendez-vous dans quelques minutes pour une demi-heure de mi-temps ! C’était à prévoir, donc ça s’est passé : le coup d’envoi de la finale de la Coupe du monde entre l’Espagne et l’Argentine, initialement prévu à 21h heure française (15h heure de New York), a été décalé de six bonnes minutes après l’imposant show d’avant-match.

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Après la cérémonie de clôture et et les échauffements, la FIFA en a voulu mettre plein la vue, en particulier pour les supporters coincés dans les impressionnantes files d’attentes aux entrées du MetLife Stadium. Tom Cruise, Robbie Williams, Nicole Scherzinger, Laura Pausini et Jennifer Hudson – qui a chanté l’hymne américain – se sont tour à tour relayés avant l’entrée des deux équipes, dans un timing assez mal jugé par l’instance mondiale du foot.

Place au foot !

TJ

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