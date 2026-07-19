Un inconditionnel de Deschamps lui rend hommage

Giroud avait des remerciements à faire passer. Alors que l’aventure de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France a officiellement pris fin lors de la petite finale contre l’Angleterre, Olivier Giroud a pris la parole sur Instagram pour rendre hommage au sélectionneur.

Une bromance de 12 ans

Avec 128 sélections et 56 buts sous Deschamps, le deuxième meilleur buteur de l’histoire des Bleus n’oublie pas ce qu’il lui doit : « Je n’oublierai jamais ces 12 années partagées ensemble de passion et d’amour pour ce maillot bleu. » Rappelant son discours après la finale de la Coupe du monde 2018, Giroud accompagne son hommage de quelques photos à ses côtés.

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L’actuel buteur du LOSC n’avait que des éloges pour son ancien sélectionneur : « Je suis reconnaissant pour votre confiance, votre volonté de tirer le meilleur de moi-même en me poussant parfois dans mes derniers retranchements ! »

Devenu meilleur buteur de l’histoire des Bleus sous le commandement du double D, avant d’être dépassé par Kylian Mbappé lors de ce Mondial, l’ancien attaquant d’Arsenal souligne « un privilège et une immense fierté d’avoir marqué l’histoire du foot français à vos côtés avec notre équipe ».

Avant de conclure sur un « Merci Coach », Giroud insiste sur le fait que si « une page se tourne », l’héritage de Deschamps ne s’effacera pas : « Ce que vous avez construit restera pour toujours dans l’histoire de l’équipe de France. »

La cérémonie d’adieu va sans doute laisser apparaître quelques larmes sur les visages.

Plus de buts que de millions de téléspectateurs pour la petite finale des Bleus