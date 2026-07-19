La mi-temps de Espagne-Argentine a duré...

Promettant un show de mi-temps de 17 minutes, la FIFA a explosé les compteurs à la pause de la finale de la Coupe du monde entre l’Espagne et l’Argentine. Verdict : 27 minutes de mi-temps, dont un spectacle façon Super Bowl d’une bonne vingtaine de minutes, les sept restantes devant bien servir aux spots publicitaires des diffuseurs.

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Madonna, BTS, Justin Bieber, Ted Lasso, Burna Boy et l’indémodable Shakira ont animé le MetLife Stadium, pendant que les hommes de Luis de la Fuente et Lionel Scaloni devaient certainement tout faire pour maintenir les moteurs chauds avec une telle interruption dans un tel match.

Beaucoup de spectacle pour peu de foot.