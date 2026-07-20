S’abonner au mag
  • Mondial 2026
  • Finale
  • Espagne-Argentine (1-0 A.P.)

Le palmarès complet des trophées individuels du Mondial

TJ
10 Réactions
Le palmarès complet des trophées individuels du Mondial

On est déjà nostalgique… Le 104e et dernier match de la Coupe du monde et la victoire de l’Espagne ont entériné les distinctions individuelles : c’est Rodri qui a logiquement remporté le trophée de meilleur joueur du tournoi, le capitaine de la Roja ayant été une véritable plaque tournante pour sa sélection victorieuse. Celui du meilleur buteur revient à Kylian Mbappé avec ses dix buts !

Ensuite, c’est une (logique) moisson pour la Roja : Unai Simon prend le trophée du meilleur gardien, Pau Cubarsí celui du meilleur jeune.

Ça fait mal de le dire, mais Dibu Martínez méritait lui aussi un trophée.

Et à la fin c’est l’Espagne et le foot qui gagnent

TJ

Commentaires

Les membres ont posté 10 commentaires sur cet article. Participez à la discussion en vous connectant .

À lire aussi
10
Revivez Espagne-Argentine (1-0)
  • Mondial 2026
  • Finale
  • Espagne-Argentine
Revivez Espagne-Argentine (1-0)

Revivez Espagne-Argentine (1-0)

Revivez Espagne-Argentine (1-0)
Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier
  • Crime
Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier

Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier

Elle l’appelait “mon fauve”. Monique Olivier a été l’épouse et la complice de Michel Fourniret. Comment en est‑elle arrivée là?

Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier
Articles en tendances
Logo de l'équipe Espagne
Jour de défaite nationale
  • Mondial 2026
  • Demies
  • France-Espagne (0-2)
Jour de défaite nationale

Jour de défaite nationale

Jour de défaite nationale

Boutique SO - Magazines

Best Of Society : Crimes en France

à partir de 6.90€



C'est une putain de bonne question !

Didier Deschamps va-t-il vous manquer ?

Oui
Non
Fin Dans 20h
154
89

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.