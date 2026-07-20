- Mondial 2026
- Finale
- Espagne-Argentine (1-0 A.P.)
Le palmarès complet des trophées individuels du Mondial
On est déjà nostalgique… Le 104e et dernier match de la Coupe du monde et la victoire de l’Espagne ont entériné les distinctions individuelles : c’est Rodri qui a logiquement remporté le trophée de meilleur joueur du tournoi, le capitaine de la Roja ayant été une véritable plaque tournante pour sa sélection victorieuse. Celui du meilleur buteur revient à Kylian Mbappé avec ses dix buts !
Ensuite, c’est une (logique) moisson pour la Roja : Unai Simon prend le trophée du meilleur gardien, Pau Cubarsí celui du meilleur jeune.
Ça fait mal de le dire, mais Dibu Martínez méritait lui aussi un trophée.Et à la fin c’est l’Espagne et le foot qui gagnent
TJ