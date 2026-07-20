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Les statistiques folles de Kylian Mbappé

MJ
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Les statistiques folles de Kylian Mbappé

À ce stade, on ne sait même plus à qui le comparer. Après son doublé contre l’Angleterre lors de la petite finale, Kylian Mbappé compte désormais 22 buts en Coupe du monde (meilleur buteur de l’histoire de la compétition), soit autant que le Cameroun dans toute son histoire en Mondial, selon Opta. Le Français a également disputé 22 matchs, comme l’Arabie saoudite, et remporté 17 rencontres, soit autant que la Suisse. Le tout à seulement 27 ans.

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Des chiffres dignes d’une sélection

La comparaison ne s’arrête pas là. Mbappé totalise 44 tirs cadrés, contre 42 pour le Canada, et 173 ballons touchés dans la surface adverse, là où la Grèce s’est arrêtée à 160. Inutile de préciser qu’avec dix buts inscrits durant cette édition 2026, Mbappé termine meilleur buteur du tournoi.

À la prochaine Coupe du monde, Mbappé demandera directement une place dans le chapeau 1.

Les notes des Bleus à la Coupe du monde 2026

MJ

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