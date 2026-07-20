Rudi Garcia n'est plus sélectionneur de la Belgique

La fin d’une ère française en Belgique. La Fédération belge de football a annoncé ce lundi midi se séparer de Rudi Garcia, sélectionneur en poste depuis 2025.

Dans un communiqué très succinct, l’institution a salué le travail d’un homme qui a « joué un rôle clé dans la reconstruction de la Belgique » et qui, « grâce à son expérience et son engagement », a réussi « à reconstruire une cohésion d’équipe ». De son côté, le coach français s’est félicité de « quitter la Belgique en Ligue A de la Ligue des nations et parmi les huit meilleures équipes du monde ».

Un bilan globalement positif

Si tout n’aura pas été parfait, il quitte la Belgique avec un bilan très honorable de 12 victoires pour 6 nuls et 2 défaites et surtout sur un bon parcours lors de cette Coupe du monde américaine, malgré un effectif tiraillé entre la fin d’une grande génération et l’essor, lent, de la suivante.

À titre de comparaison, la Belgique avait été éliminée dès le premier tour de la Coupe du monde 2022 et en huitièmes de finale lors du dernier Euro.

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