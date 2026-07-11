S’abonner au mag
  • Mondial 2026
  • Quarts
  • Espagne-Belgique (2-1)

Zlatan Ibrahimović se paie Rudi Garcia

MBC
6 Réactions
Zlatan Ibrahimović se paie Rudi Garcia

Zlatan Ibrahimović a pété un boulon contre Rudi Garcia. Consultant pour Fox Soccer pendant cette Coupe du monde 2026, Zlatan Ibrahimović n’y est pas allé de main morte avec Rudi Garcia. Après l’élimination de la Belgique face à l’Espagne, le Suédois a fustigé le remplacement de Thibaut Courtois, blessé, par Senne Lammens, auteur de la cagade qui a provoqué la défaite de son équipe.

Ibra préfère Mike Penders

« Je rejette la faute de cette défaite directement sur le sélectionneur », a déclaré Ibra. « Pourquoi sortir Thibaut Courtois pour faire entrer Senne Lammens, alors que Mike Penders est sagement assis sur le banc ? Est-ce parce que Lammens joue à Manchester United et Penders à Strasbourg ? Ce n’est pas comme ça qu’on choisit un gardien pour l’équipe nationale. »

D’après Zlatan Ibrahimović, « Penders est bien plus fort » tandis que « Lammens est surcoté ». L’ancien attaquant du PSG, habitué à terroriser les gardiens de Ligue 1, a terminé sa diatribe sur une note salée : « Le sélectionneur et l’entraîneur des gardiens devraient avoir honte. »

Rudi Garcia est en train d’écrire.

L’anecdote folle d’Espagne-Belgique

MBC

Commentaires

Les membres ont posté 6 commentaires sur cet article. Participez à la discussion en vous connectant .

À lire aussi
etoile
Les notes d’Espagne-Belgique
  • Mondial 2026
  • Quarts
  • Espagne-Belgique (2-1)
Les notes d’Espagne-Belgique

Les notes d’Espagne-Belgique

Les notes d’Espagne-Belgique
Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part
  • Mystère
Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part

Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part

Presque deux ans après sa disparition, le vol MH370 de la Malaysia Airlines n’a toujours pas été retrouvé, laissant les familles des victimes et les enquêteurs du monde entier face à des questions sans réponse

Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part
21
Revivez Espagne-Belgique (2-1)
  • Mondial 2026
  • Quarts
  • Espagne-Belgique
Revivez Espagne-Belgique (2-1)

Revivez Espagne-Belgique (2-1)

Revivez Espagne-Belgique (2-1)
Articles en tendances

Boutique SO - Magazines

Magazine Tampon! n°13

à partir de 6.50€



21
Revivez Espagne-Belgique (2-1)
Revivez Espagne-Belgique (2-1)

Revivez Espagne-Belgique (2-1)

Revivez Espagne-Belgique (2-1)

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.