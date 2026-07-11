Zlatan Ibrahimović se paie Rudi Garcia

Zlatan Ibrahimović a pété un boulon contre Rudi Garcia. Consultant pour Fox Soccer pendant cette Coupe du monde 2026, Zlatan Ibrahimović n’y est pas allé de main morte avec Rudi Garcia. Après l’élimination de la Belgique face à l’Espagne, le Suédois a fustigé le remplacement de Thibaut Courtois, blessé, par Senne Lammens, auteur de la cagade qui a provoqué la défaite de son équipe.

Ibra préfère Mike Penders

« Je rejette la faute de cette défaite directement sur le sélectionneur », a déclaré Ibra. « Pourquoi sortir Thibaut Courtois pour faire entrer Senne Lammens, alors que Mike Penders est sagement assis sur le banc ? Est-ce parce que Lammens joue à Manchester United et Penders à Strasbourg ? Ce n’est pas comme ça qu’on choisit un gardien pour l’équipe nationale. »

D’après Zlatan Ibrahimović, « Penders est bien plus fort » tandis que « Lammens est surcoté ». L’ancien attaquant du PSG, habitué à terroriser les gardiens de Ligue 1, a terminé sa diatribe sur une note salée : « Le sélectionneur et l’entraîneur des gardiens devraient avoir honte. »

Rudi Garcia est en train d’écrire.

L’anecdote folle d’Espagne-Belgique