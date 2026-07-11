L'Argentine est imbattable selon Sergio Agüero

Il n’a même pas parlé de la Pulga. Quelques heures avant le quart de finale de l’Argentine contre la Suisse, Sergio Agüero s’est exprimé devant la presse. Selon l’ancienne gloire de l’Albiceleste, « l’Argentine est devenue imbattable depuis 2021 et la victoire en Copa América.» Décidément confiant, le cauchemar de Queens Park Rangers a même ajouté que « quelle que soit l’équipe qu’elle affronte, elle se bat et l’emporte.»

« La Suisse est une équipe solide physiquement »

Après ses louanges, Kun Agüero s’est également penché sur le niveau de la Nati : « Si l’on compte le niveau des joueurs de l’Argentine à celui de la Suisse, l’Argentine a de meilleurs joueurs, mais cela ne signifie pas qu’elle va gagner facilement. La Suisse est une équipe solide physiquement et bien organisée en défense », a-t-il ajouté au micro de TNT Sports. Le quart de finale entre les deux équipes de disputera à 3 heures du matin dans la nuit de samedi à dimanche sur la pelouse de l’Arrowhead Stadium de Kansas City.

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