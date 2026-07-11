Le bilan catastrophique de Kylian Mbappé contre Lamine Yamal

L’heure de la vengeance a sonné. Ce mardi 14 juillet, la France croisera le fer avec l’Espagne pour une place en finale de la Coupe du monde. Un choc de haute volée entre les stars des deux équipes : Kylian Mbappé et Lamine Yamal. Sur la pelouse de Dallas, les deux joueurs s’affronteront pour la onzième fois de leur carrière. L’occasion pour l’attaquant des Bleus de redresser son bilan cataclysmique contre la pépite espagnole.

8 défaites, mais 9 buts marqués pour Mbappé

En 10 rencontres, Lamine Yamal a battu Mbappé à 8 reprises. Sous les couleurs du FC Barcelone, le Catalan s’est seulement incliné deux fois, en 2024 contre le PSG de Mbappé en quarts de finale de Ligue des champions et face au Real de Mbappé cette saison en Liga.

Sur les deux matchs joués avec l’Espagne contre les Bleus du Kyks, Yamal a en revanche toujours triomphé. C’était en demi-finales de l’Euro 2024 et en demi-finales de Ligue des nations 2025. Néanmoins, Kylian Mbappé n’est pas en reste. Certes, il a perdu 80% de ses matchs contre l’Espagnol, mais il a aussi marqué 9 fois dans ces confrontations directes alors que Yamal seulement 6 fois.

Des chiffres et des lettres.

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