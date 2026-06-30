Lamine Yamal : « La France ne peut pas être meilleure que nous »

Le trashtalk commence déjà ? Interrogé ce mardi par la radio espagnole COPE sur un éventuel favori au sacre mondial, Lamine Yamal est formel. À l’heure qu’il est, l’équipe de France n’est pas meilleure que celle de l’Espagne. « Ils ne nous ont pas battus à l’Euro, ils ne peuvent pas être meilleurs que nous », a déclaré l’ailier espagnol.

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« Personne n’est au-dessus de personne »

Plutôt que de l’arrogance mal placée, Yamal considère que toutes les équipes sont désormais sur un pied d’égalité, tout en reconnaissant le talent de cette équipe de France. « Ils ont un gros niveau, sont en pleine forme et ont des gros joueurs, mais je ne crois pas qu’on puisse dire qu’ils sont plus forts que tout le monde. Pour moi, personne n’est au-dessus de personne. »

Rendez-vous en demies ?

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