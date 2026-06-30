S’abonner au mag
  • Mondial 2026
  • Espagne

Lamine Yamal : « La France ne peut pas être meilleure que nous »

TJ
27 Réactions
Lamine Yamal : « La France ne peut pas être meilleure que nous »

Le trashtalk commence déjà ? Interrogé ce mardi par la radio espagnole COPE sur un éventuel favori au sacre mondial, Lamine Yamal est formel. À l’heure qu’il est, l’équipe de France n’est pas meilleure que celle de l’Espagne. « Ils ne nous ont pas battus à l’Euro, ils ne peuvent pas être meilleurs que nous », a déclaré l’ailier espagnol.

Embed x.com

« Personne n’est au-dessus de personne »

Plutôt que de l’arrogance mal placée, Yamal considère que toutes les équipes sont désormais sur un pied d’égalité, tout en reconnaissant le talent de cette équipe de France« Ils ont un gros niveau, sont en pleine forme et ont des gros joueurs, mais je ne crois pas qu’on puisse dire qu’ils sont plus forts que tout le monde. Pour moi, personne n’est au-dessus de personne.  »

Rendez-vous en demies ?

Pour Didier Deschamps, « le grand favori, c’est l’Espagne »

TJ

Commentaires

Les membres ont posté 27 commentaires sur cet article. Participez à la discussion en vous connectant .

À lire aussi
Les grands récits de Society: Touche pas à son poste
  • Enquête
Les grands récits de Society: Touche pas à son poste

Les grands récits de Society: Touche pas à son poste

Cyril Hanouna. On ne parle que de lui. Et rarement pour en dire du bien. Adoré par ses très nombreux fans mais détesté par le milieu, le héros de Touche pas à mon poste est devenu en quelques mois le parrain du PAF. Mais combien de temps cela durera-t-il? La question se pose. Et la réponse, pour beaucoup, est évidente.

Les grands récits de Society: Touche pas à son poste
Articles en tendances

Boutique SO - Livres

Livre "Zidane : roulette, tonsure et première étoile"

à partir de 29.90€



12
Revivez Côte d'Ivoire - Norvège (1-2)
Revivez Côte d'Ivoire - Norvège (1-2)

Revivez Côte d'Ivoire - Norvège (1-2)

Revivez Côte d'Ivoire - Norvège (1-2)

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.