Lamine Yamal chambre les Bleus avant Espagne-France

Le match a visiblement déjà commencé.

Mercredi soir, dans l’intimité de sa story Instagram, Lamine Yamal a subtilement ravivé une blessure française : une photo de son bijou inscrit face aux Bleus lors de l’Euro 2024, histoire de remettre une petite pièce dans la machine avant la demi-finale de Ligue des nations de ce jeudi.

Duel pour le Ballon d’or

Une manière ironique de rappeler à Didier Deschamps et ses hommes ce moment douloureux où la Roja, guidée par un adolescent de 17 ans qui se révélait aux yeux de l’Europe, avait mis fin à leur parcours européen. Depuis, l’Espagne a accroché un titre continental, et Yamal continue de jongler entre insolence et génie.

Lamine Yamal on Instagram 👀 pic.twitter.com/Kdg3O7DgXD — Janty (@CFC_Janty) June 4, 2025

Ce soir à Stuttgart, les Bleus ont l’occasion de répondre sur le terrain. Une revanche dans l’air, un parfum de Ballon d’or entre Ousmane Dembélé et son jeune compère catalan (même si pour certains, le débat est clos), et surtout une place en finale contre le Portugal.

Elle est excitante cette Ligue des nations, finalement, non ?

