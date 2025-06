Ibrahima Konaté et Didier Deschamps ont tranché sur le Ballon d'or

La lourdeur ?

Présents en conférence de presse en amont de la demi-finale de la Ligue des nations contre l’Espagne, Ibrahima Konaté et Didier Deschamps ont été harcelés de questions sur Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et la course au Ballon d’or. Pour le défenseur de Liverpool, « Ousmane a réalisé une saison exceptionnelle, et personne ne l’attendait là. En toute honnêteté, celui qui mérite le Ballon d’or cette saison, c’est Ousmane Dembélé ». Son sélectionneur est du même avis, « à choisir, je vous dis Ousmane à 100 %. Évidemment qu’avec sa saison, il le mérite ».

Rien ne sera décidé jeudi soir

Ibrahima Konaté a tout de même tenu à souligner la saison de Kylian Mbappé, qu’il juge réussie : « être Soulier d’Or pour une première saison en Espagne, avec un nouvel environnement, de nouveaux partenaires de jeu, et avec toute la pression médiatique autour de lui, la saison qu’il a faite est exceptionnelle ». Didier Deschamps s’est également exprimé sur le cas de son capitaine, affirmant qu’il est aujourd’hui « dans de très bonnes dispositions, avec un potentiel footballistique et physique bien meilleur qu’à l’Euro ».

« C’est illogique de vouloir tout remettre sur le match de jeudi. Ousmane, ce qu’il a fait sur la saison, c’est exceptionnel. Lamine aussi, et il faut souligner le talent qu’il a à 17 ans : il est fort en communication, mais il ne faut pas dire que cela va se jouer jeudi », a tenu a rappelé l’ancien joueur du RB Leipzig.

Le problème Lamine Yamal

Pour Didier Deschamps, Lamine Yamal « a fait une grande saison où il a été décisif avec le Barça, mais il n’est pas seul non plus. C’est un très jeune joueur qui a une capacité à enchaîner les matchs, et souvent, à les marquer de son empreinte, parce qu’il fait marquer ou il marque ». Il faudra donc fortement faire attention à lui jeudi à Stuttgart. Ibrahima Konaté, qui aura la tâche de défendre sur lui lorsque l’ailier de 17 ans rentre à l’intérieur, le dit, « c’est vrai que Yamal, c’est un génie du football. Essayer d’avoir une tactique en un contre un, c’est compliqué, c’est pour ça que le foot se joue à onze ».

Un vrai casse-tête.

Non, le Ballon d'or n'est pas encore dans la poche d'Ousmane Dembélé