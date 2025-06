Ronaldo et le Portugal renversent l’Allemagne pour aller en finale

Allemagne 1-2 Portugal

Buts : Wirtz (48e) pour la Mannschaft // Conceição (63e) et Ronaldo (68e) pour la Seleção

Il faut cultiver son jardin. Vivre avec sagesse, tranquillité, et cultiver son monde. Cristiano Ronaldo l’a compris, Nuno Mendes est en train de l’apprendre. Le premier a 40 piges, et il a sans doute lu et relu Voltaire. Le second en a bientôt 23, et, quatre jours après, il a déboulé sur sa nouvelle pelouse préférée comme un tracteur. Dans l’Allianz Arena qui a retrouvé des couleurs après avoir été ratissée par des lointains héritiers du philosophe, les deux ont permis au Portugal de se qualifier pour la finale de la Ligue des nations contre l’Allemagne (2-1). La Seleção et Cristiano Ronaldo battent la Mannschaft pour la première fois depuis 25 ans.

Affaire de famille

Cette soirée de première pour Cristiano Ronaldo était aussi toute nouvelle pour l’Allemagne : Julian Nagelsmann n’a aligné aucun vainqueur de la Coupe du monde 2014. Pour basculer dans cette nouvelle ère, l’Allemagne a mis du rythme. De bonne fabrique pour sa première sélection, Nick Woltemade a ouvert son pied pour solliciter Diogo Costa (19e). Il a juste après servi Leon Goretzka pour la première grosse occasion allemande (20e). Les Portugais étaient alors bien en place, mais aussi bien ennuyants.

Joshua Kimmich, pour sa centième avec l’Allemagne, a pris les choses en mains. Florian Wirtz l’a trouvé à l’intérieur du jeu, et le milieu du Bayern Munich a confectionné à son compatriote du Bayer une passe piquée dont il a le secret, conclue d’une tête piquée (1-0, 48e). Puisqu’un trophée est à aller chercher, le Portugal s’est employé. Francisco Conceição, Vitinha et Semedo sont entrés à l’heure de jeu. L’Allemagne, qui a fait entrer Füllkrug, Gnabry et Gosens, a reculé. C’est en enrhumant ce dernier que Conceição a envoyé une magnifique frappe du pied gauche (1-1, 63e).

Cristiano Ronaldo a ensuite profité d’un énorme travail de Nuno Mendes pour conclure dans le but vide (1-2, 68e). Le capitaine en a marqué des plus durs, mais celui-ci a le mérite d’envoyer le Portugal disputer une nouvelle finale internationale. Car même si Serge Gnabry a trouvé le poteau et Francisco Conceição est tombé sur Ter Stegen, le score n’a pas changé. Le Portugal efface 25 ans de disette contre l’Allemagne. Sérgio Conceição, père de, avait alors marqué un triplé. La Seleção attend le nom de son adversaire, et dimanche pour retrouver Munich.

Allemagne ( 3-4-3) : Ter Stegen – Koch, Tah, Anton (Nmecha, 71e) – Kimmich (cap.), Pavlović (Adeyemi, 71e), Goretzka, Mittelstädt (Gosens, 60e) – Sané (Gnabry, 60e), Woltemade (Füllkrug, 60e), Wirt. Sélectionneur : Julian Nagelsmann.

Portugal (4-3-3) : Costa – J. Neves (Semedo, 58e), Dias, Iñacio, Mendes – Silva, R. Neves (Vitinha, 58e), Fernandes – Trincão (Conceição, 58e), Ronaldo (Palhinha, 90e), Neto (Jota, 83e). Sélectionneur : Roberto Martínez.

