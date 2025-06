En direct : Allemagne - Portugal (0-0)

Salut l'équipe ! Un petit parfum d'Euro ce soir avec cette demi-finale alléchante de Ligue des nations entre l'Allemagne et le Portugal. La Mannschaft a l'habitude de martyriser la bande à CR7 : elle a battu la Seleçao à la Coupe du monde en 2006 et en 2014, ainsi qu'à l'Euro en 2008, 2012 et 2021. Et en plus, elle sera à domicile... Bis repetita ? On le saura à partir de 21 heures !