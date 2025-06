L’Espagne remporte l’Euro U19 féminin en écrasant la France

France 0-4 Espagne

Buts : Librán (23e), Agote (35e), Serrajordi (69e) et Noemi (86e)

Si près, si loin.

L’équipe de France n’a pas fait le poids en finale de l’Euro U19 face à l’Espagne ce vendredi (0-4). Les joueuses de Philippe Joly sont malheureusement passées totalement à côté de leur rendez-vous face aux désormais septuples tenantes du titre (quatrième titre d’affilée). Tout a mal commencé pour les Bleuettes puisque dès la 23e minute Cris Librán a lancé les hostilités en marquant un but sublime depuis les 25 mètres (0-1). Sonnées, les Tricolores vont voir leur adversaire prendre le large quelques minutes plus tard : suite à une perte de balle au milieu du terrain, Clara Serrajordi a trouvé parfaitement en profondeur Daniela Agote, avant que cette dernière n’inscrive le but du break du bout du pied (0-2, 35e)

🇫🇷⚽️🇪🇸 Oh le but exceptionnel pour l'Espagne face aux Bleues... La finale de l'Euro U19 à suivre sur L'Équipe live > https://t.co/mK0Cb23Chi#lequipeFOOT pic.twitter.com/xC9VjKMgXU — L'Équipe (@lequipe) June 27, 2025

La Rojita n’est pas rassasiée et décide de tuer tout suspense peu après l’heure de jeu : sur un centre lointain d’Aiara Agirrezabala, Clara Serrajordi gêne la relance française et marque du tibia (0-3, 69e). Le cauchemar ne s’arrête pas là, puisque Noemi, trouvé à l’entrée de la surface française sur la gauche, participe à la fête en faisant trembler les filets d’une frappe croisée puissante (0-4, 86e). Dominées dans tous les domaines, les Bleuettes ne soulèveront donc pas une sixième couronne.

Une classe d’écart.

Une leçon de foot-boulimie