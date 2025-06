Très belle audience pour Espagne-France

Qui a dit que personne ne regardait le foot en clair ?

Malgré un échec à deux millions de suiveurs pour Allemagne-Portugal, battu par un téléfilm de France 2 avec Miou-Miou, les Bleus rassemblent toujours sur TF1. Pour la demi-finale de Ligue des nations complètement folle entre la France et l’Espagne, pas moins de 6,57 millions de téléspectateurs se sont mis derrière leur téléviseur.

Une des plus belles audiences en 2025

Une des plus belles audiences de l’année 2025, aux côtés de la finale de Ligue des champions et de l’Eurovision. Large leader la nuit dernière, la première chaîne de France récolte un gros 35,2% de part d’audience pour les 4 ans et +, chiffre qu’on ne voit plus souvent.

France Télévisions arrive à survivre au milieu de tout cela, la 2 passant le million grâce à un Envoyé spécial sur les cold cases ainsi que la Coupe du monde des grands-mères. France 3 frôlait le seuil des trois millions avec Tandem, le duo entre Astrid Veillon et Stéphane Blancafort étant plus fiable que le double pivot Adrien Rabiot-Manu Koné.

M6 sera la chaîne à faire grise mine, terminant en quatrième place avec Que le meilleur gagne, avec Eve Angeli et Gil Alma. Pas loin de France 5 et TMC, l’ancienne chaîne de Nicolas de Tavernost récolte un faible score de 984 000 curieux.

Tout ce monde pour voir Rayan Cherki, c’est beau quand même.

