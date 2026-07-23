L’arbitre de France-Espagne répond à Deschamps

Les critiques de Didier Deschamps ? Ce n’est pas son problème. Pris pour cible après la défaite de la France contre l’Espagne en demi-finales de la Coupe du monde, Ivan Barton a répondu à l’ancien sélectionneur des Bleus dans un entretien accordé à Jorge Ramos. L’arbitre salvadorien assure que les déclarations du technicien français ne l’ont pas fait douter.

« Aucun commentaire ne nous fera douter »

« Aucun commentaire ne nous fera douter de notre raison d’être », a déclaré Ivan Barton. L’officiel estime avoir mérité sa place à ce niveau après plusieurs années de travail et rappelle que chacun reste libre d’avoir son opinion.

Fier d’avoir représenté le Salvador sur la scène mondiale, il espère également ouvrir la voie à d’autres arbitres issus de petites nations. Les félicitations de Pierluigi Collina après la rencontre ont, elles, visiblement compté davantage que les critiques de Deschamps.

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