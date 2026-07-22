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Casemiro rejoint Lionel Messi sur fond de scandale

EL
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Casemiro rejoint Lionel Messi sur fond de scandale

Les opposés s’attirent. Après des années à le poursuivre à travers toute l’Espagne pour le tacler, Casemiro va définitivement se rapprocher de Lionel Messi, histoire de lui tirer le maillot et de se jeter dans ses jambes à l’entraînement, tous les jours. Miam, une telle offre ne se refuse pas.

Une enquête ouverte

L’Inter Miami a effectivement annoncé, ce mercredi, la signature de l’international brésilien de 34 ans. Une recrue de choix puisque l’ancien milieu du Real Madrid sort d’une saison complète à Manchester United, avec qui il semblait avoir retrouver son meilleur niveau.

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Outre-Atlantique, ce transfert a déjà fait scandale. En effet, The Athletic annonce que l’Inter Miami a doublé les Los Angeles Galaxy, malgré une clause de « droit de découverte » assurant que les Californiens avaient l’exclusivité sur le dossier. Une enquête a donc été ouverte.

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