On a trouvé le bizutage de l’année

Qui dit mercato, dit bizutage. Depuis plusieurs années, c’est devenu un rituel : au moment de se présenter à ses nouveaux coéquipiers, la recrue doit pousser la chansonnette et se ridiculiser devant une vingtaine de rictus et des milliers de personnes sur les réseaux sociaux.

Un spécialiste de la Tecktonik

Après avoir signé à l’US Créteil, Axel Rouquette, lui, a décidé d’être original. « Salut à tous, je m’appelle Axel Rouquette. J’ai 23 ans, je suis très fier d’être là avec vous et je nous souhaite surtout plein de réussite », a-t-il commencé, avant de lancer la musique. Pas de Wati by Night ou de On va s’aimer au programme, mais une danse complètement endiablée scotchant tous son auditoire.

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Devant le corps quasi-possédé du latéral formé à Lens, ses coéquipiers sont entrés dans le jeu, rythmant la danse avant de lui sauter dessus pour le féliciter. Premiers pas réussis.

Il n’en était pas à son coup d’essai puisque des internautes n’ont pas tardé à dénicher dans les méandres d’internet une vidéo datant de son adolescence sur laquelle il réalisait une Tecktonik d’enfer. Le tout avec un jean slim et troué, histoire d’être vraiment dans le thème.

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Le Soleil de Créteil.

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