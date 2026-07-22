La CAN 2027 se jouera à 28

Et ça continue, encore et encore. À un an de la CAN 2027, le format de la compétition vient de changer. Patrice Motsepe, le patron de la Confédération africaine de football, a confirmé l’élargissement du nombre de participants lors d’une conférence de presse à Johannesburg (Afrique du Sud) ce mercredi. De 24, on passe à 28 nations qualifiées.

Par conséquent, les phases de groupes devraient désormais compter sept poules de quatre sélections. Les deux premiers de chaque poule et les quatre meilleurs troisièmes décrocheront leur billet pour les huitièmes de finale. La CAF doit confirmer ce format dans les prochains jours.

« La CAN en Afrique de l’Est sera un énorme succès »

En plus de cette annonce concernant le nombre d’équipes, Patrice Motsepe est revenu sur « les performances remarquables réalisées par les 10 sélections africaines engagées lors du Mondial 2026 ». Le président de la Confédération africaine de football a ensuite assuré qu’il y aurait « une revalorisation significative des dotations financières », avec notamment un doublement de la prime du vainqueur de la CAN féminine 2026, avant de se montrer très confiant au sujet de la CAN 2027.

« La CAN en Afrique de l’Est sera un énorme succès. Il y a quelques défis, mais je suis fier du travail que réalisent les chefs d’État du Kenya, de la Tanzanie et de l’Ouganda. » Les trois pays accueilleront d’ailleurs tous la compétition pour la première fois. Les qualifications du tournoi seront réparties sur trois fenêtres internationales. Les deux premières journées se joueront les 21 septembre et 6 octobre 2026, les troisième et quatrième du 9 au 17 novembre 2026, puis les deux dernières du 22 au 30 mars 2027.

C’est que le début, d’accord, d’accord.

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