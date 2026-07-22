Moins d'une semaine à attendre pour voir Zidane à la tête des Bleus

Tic-tac, tic-tac, tic-tac… Didier Deschamps n’a pas encore bouclé ses valises qu’il voit déjà Zinédine Zidane arriver pour lui piquer sa place. Après 14 ans de règne, l’ancien capitaine des Bleus savait que ce jour était inéluctable : l’idole du pays va devenir le prochain sélectionneur de l’équipe de France dès mardi 28 juillet, selon les informations de L’Équipe.

Un contrat de quatre ans

L’annonce interviendrait donc à peine dix jours après la petite finale perdue par Mbappé et les siens lors du match le moins représentatif de l’ère Deschamps. Pour l’heure, ce dernier ne souhaiterait pas d’hommage de la FFF au moment de filer son tablier.

D’après le quotidien sportif national, l’incertitude règne encore à propos de la mise en scène de l’intronisation de celui que tout le monde attend. Ainsi, il n’est pas encore certain qu’une conférence de presse de présentation soit organisée le même jour. Ce qui est sûr, c’est que ZZ va signer un contrat pour les quatre prochaines années avec, au programme, l’Euro 2028 et le Mondial 2030 sous pression.

Le coach aux trois Ligues des champions consécutives devra faire aussi bien que son prédécesseur.

La France candidate pour accueillir une nouvelle Coupe du monde ?