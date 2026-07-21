Deux champions du monde 1998 dans le staff de Zidane chez les Bleus ?

Changer tout, de A à ZZ. Qui dit nouveau sélectionneur dit nouveau staff et ce dernier commence à se dessiner autour de Zinédine Zidane, qui commencera officiellement le 1ᵉʳ septembre, avec un premier rassemblement pour les 4 matchs de Ligue des nations en 10 jours entre fin septembre et début octobre.

Selon L’Équipe et comme annoncé, le portier de France 1998 Fabien Barthez fait bien partie de ceux qui pourraient constituer son équipe technique en tant qu’entraîneur des gardiens. Mais celui qui n’a connu qu’un rôle de « consultant » pendant une petite année pour les derniers remparts du Toulouse FC de Patrice Garande (2020-2021) n’a pas le certificat d’entraîneur de gardien de but (CEGB), souhaité par la FFF. L’ancien coach du Real Madrid s’est renseigné pour que son pote ait une dérogation et passe cet examen prochainement, tout en évoquant avec lui un rôle de consultant.

Bernard Diomède en renfort ?

Autre membre des premiers champions du monde français que l’on pourrait voir autour de Zinédine Zidane : Bernard Diomède. Sur le banc des équipes jeunes tricolores, de U17 à U20, depuis 2015, il a passé son brevet d’entraîneur professionnel de football avec Zizou avant d’intégrer la FFF.

Le troisième joueur qu’il a fait le plus jouer sous sa direction ? Eliaz Zidane (2005), qu’il suit depuis les U18 et qu’il a entraîné lors de la dernière Coupe du monde U20. Son rôle potentiel au sein du staff n’est pour l’instant pas encore connu.

Rien pour Christophe Dugarry ?

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