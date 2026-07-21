De Paul : «Notre façon d'être les emmerde»

Il a cuisiné une tarte au ouin-ouin sur l’asado. Les Argentins ont accueilli de différentes manières leur défaite contre l’Espagne en finale de la Coupe du monde (0-1, A.P.). Si le sélectionneur Lionel Scaloni et Lionel Messi ont touché par leurs larmes, d’autres ont préféré critiqué les autres. Nicolás Otamendi, par exemple, a tancé le comportement des Espagnols. Rodrigo De Paul, lui, a préféré retenir les brimades contre son pays.

« Je remarque que beaucoup attendaient cette chute »

Et, attention, il est vraiment argentin : « La plus grande douleur est d’abord celle de ne pas avoir pu ramener la Coupe du monde au pays. S’il y a des gens qui méritaient de revivre ce sentiment, c’est vous, a glosé le fidèle lieutenant de Messi, s’adressant aux supporters argentins. Aujourd’hui, j’observe que beaucoup attendaient cette chute. Pour apaiser leur douleur, ils ont distillé des complots infondés pendant toute la Coupe du monde, parce qu’ils ne pouvaient pas vivre ce que tous les Argentins vivaient, parce que nos sourires les dérangeaient, parce que notre façon d’être les emmerdent. »

Avant de conclure, avec le cœur : « Cela n’a fait que réaffirmer que la passion et l’amour pour notre maillot peuvent tout faire. Aujourd’hui plus que jamais, malgré la douleur, je suis fier d’être ARGENTIN. »

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Enzo Fernández a ajouté un propos sur les mêmes longueurs d’ondes, également sur ses réseaux sociaux : « Notre équipe montre que rivaliser n’est pas seulement gagner, mais surtout tout donner pour le maillot, et ne jamais baisser les bras. Faire partie de ce groupe, qui a toujours su se montrer à la hauteur, qui s’est battu à fond et qui a défendu ces couleurs avec fierté, humilité et engagement. »

Idée reconversion : louer des climatiseurs pendant la canicule.

Les Argentins fêtent les finalistes du Mondial, sans Messi ni De Paul