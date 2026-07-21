Emiliano Martínez pense à la retraite internationale

Ça y est, Randal Kolo Muani peut revenir en sélection tranquille ? Après la défaite des siens en finale de la Coupe du monde, sa deuxième consécutive, le gardien de l’Argentine Emiliano Martínez, auteur de 11 arrêts en finale, a publié sur Instagram un message sous-entendant une possible retraite internationale : « J’ai rêvé que nous la gagnerions à nouveau, j’ai rêvé de la ramener en Argentine et d’écrire une nouvelle page de l’histoire. La vérité, c’est que la douleur est difficile à expliquer : il faut maintenant réfléchir à beaucoup de choses, voir comment aller de l’avant, et s’il est temps de se mettre en retrait. »

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Le portier de 33 ans, qui fêtera ses 34 avant la prochaine trêve internationale, s’est ensuite excusé auprès des fans de l’Albiceleste : « Je suis vraiment désolé. J’ai sincèrement fait de mon mieux pour aider mon pays et mes coéquipiers. »

Que ce soit une manière de tirer la couverture sur soi ou un vrai questionnement quant à son avenir international, la perte du joueur d’Aston Villa aux 67 sélections pousserait des gardiens moins capés mais tout aussi âgés dans le onze argentin, le Phocéen Gerónimo Rulli (8 sélections, 34 ans) et le Madrilène Juan Musso (4 sélections, 32 ans), derniers mondialistes en tête. Seul Santiago Beltrán (River Plate), 21 ans et une seule cape avant le Mondial, s’érige en alternative viable pour l’avenir.

Dibu dit bye ?

Non, Paredes n’a pas été expulsé face à l’Espagne