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Cucurella a-t-il marabouté la pelouse du MetLife avant la finale ?

MJ
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Cucurella a-t-il marabouté la pelouse du MetLife avant la finale ?

C’est ce qu’on appelle mettre une pièce sur la victoire de l’Espagne. Avant la finale de la Coupe du monde remportée contre l’Argentine, Marc Cucurella a enterré une pièce de monnaie dans la pelouse du MetLife Stadium. Un geste étrange en apparence, mais qui répondait à une demande de Joan Capdevila, champion du monde avec la Roja en 2010. Les traditions se respectent d’un latéral gauche à l’autre.

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Le même rituel qu’en 2010

Seize ans plus tôt, Capdevila avait effectué exactement le même geste avant la finale contre les Pays-Bas. L’ancien latéral espagnol a donc demandé au nouveau joueur du Real Madrid de reproduire ce rituel face à l’Argentine. Même pièce enterrée, même victoire 1-0 après prolongation et nouvelle étoile pour l’Espagne.

La Roja est repartie avec la Coupe du monde. Le MetLife Stadium, lui, a gardé la monnaie.

Non, Paredes n’a pas été expulsé face à l’Espagne

MJ

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