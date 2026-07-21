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Un arbitre mondialiste annonce sa retraite

EM
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Un arbitre mondialiste annonce sa retraite

Coup de sifflet final. Après 16 piges à distribuer des biscottes ou à expliquer des décisions contestées la plupart du temps, Anthony Taylor a décidé de prendre sa retraite à 47 ans. Une longue carrière qui l’a emmené à être au sifflet de 831 matchs, notamment lors de deux Coupes du monde (2022 et 2026) et deux Euro (2020 et 2024).

Un choc du Mondial comme dernière page du livre

Sélectionné pour officier lors du dernier Mondial en Amérique, Anthony Taylor aura arbitré son dernier match lors du Portugal-Espagne (0-1) en huitièmes de finale.

C’est à travers un long communiqué publié sur le site de la fédé anglaise que l’arbitre a annoncé sa décision de ranger le sifflet et les cartons : « Arbitrer au plus haut niveau a été un immense privilège, mais la pression est intense et l’attention constante. Le moment est venu de me retirer et d’entamer un nouveau chapitre de ma carrière. »

Happy retirement !

Et King Kev s’en est allé

EM

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