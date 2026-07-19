Un député britannique appelle la fédération anglaise à quitter la FIFA

La cup est pleine. Peu avant la petite finale remportée par son pays face à la France, Sir Ed Davey, chef du parti libéral-démocrate britannique, a appelé la Fédération anglaise de football et l’UEFA à quitter la FIFA, qu’il accuse de « détruire l’intégrité du beautiful game » et d’être « allée trop loin », en citant notamment l’exemple de l’affaire Balogun.

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Sortie coordonnée

Seulement voilà, si l’Angleterre réalisait un « Brexit » en se retirant seule de la FIFA, elle ne pourrait logiquement plus participer à la Coupe du monde. C’est pourquoi Ed Davey plaide en faveur d’une « sortie coordonnée » de ses membres, laquelle serait chapeautée par l’UEFA : « Il est temps que l’UEFA prenne ses responsabilités, se détache de la FIFA et commence à travailler avec d’autres confédérations pour construire un organe directeur propre et transparent qui place les supporters au premier plan », a déclaré celui qui est également député à la Chambre des Lords.

Sa consœur au Parlement Anna Sabine, en charge de la Culture, des Médias et du Sport chez les Libdems, estime pour sa part que la FIFA se comporte « davantage comme un cartel fermé que comme un organisme sportif international neutre », en prenant l’exemple de la réelection quasi-assurée de Gianni Infantino à la tête de l’association en 2027 : « En validant sans discussion un quatrième mandat malgré des scandales toxiques, les instances dirigeantes du football montrent qu’elles se contentent de rester dans une misère sordide plutôt que de s’efforcer d’obtenir mieux », s’indigne l’élue dans un communiqué cité par la BBC.

Quand des libéraux pourfendent une organisation ultra-libérale, c’est que la situation est grave.

Michael Olise en larmes après la petite finale