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Kylian Mbappé lui aussi sur le toit du monde !

TJ
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Kylian Mbappé lui aussi sur le toit du monde !

Champion du monde 2026 de la distinction personnelle ! La Coupe du monde, c’est terminé, et celle-ci aura brodé une 2e étoile sur le maillot de l’Espagne. Mais elle aura aussi permis à Kylian Mbappé, et ce, malgré l’élimination des Bleus en demies, de décrocher son second Soulier d’or consécutif ! Avec dix buts dans la compétition, le capitaine de l’équipe de France finit meilleur buteur du Mondial devant Lionel Messi (8).

Meilleur buteur de l’histoire pour un bon bout de temps

Par la même occasion, avec 22 buts en autant de matchs disputés dans toute sa carrière en Coupe du monde, Mbappé trône désormais seul en tête au classement des buteurs all-time de la compétition. Une stat qui laisse présager que le Kyks compte squatter cette première place un bon bout de temps.

Rendez-vous en 2030 pour la barre des 30 ?

Un inconditionnel de Deschamps lui rend hommage

TJ

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