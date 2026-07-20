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Wayne Rooney n’a pas aimé le show de la mi-temps

MJ
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Wayne Rooney n’a pas aimé le show de la mi-temps

Comme on est au Super Bowl. Invité à commenter la finale de la Coupe du monde entre l’Espagne et l’Argentine sur la BBC, Wayne Rooney n’a pas vraiment apprécié le spectacle organisé à la mi-temps. Interrogé sur son moment préféré, l’ancien international anglais n’a pas pris de détour : « Mon moment préféré du halftime show ? C’est quand ça s’est terminé. J’aime beaucoup les artistes, mais j’ai trouvé que c’était nul. » On est plutôt d’accord avec toi, Wayne. Les marionnettes en train de chanter, on pouvait peut-être s’en passer.

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27 minutes avant de reprendre

La critique vise autant la qualité du spectacle que sa durée. Les deux équipes ont dû patienter 27 minutes avant de revenir sur la pelouse pour disputer la seconde période. Petit rappel : une prolongation entière dure 30 minutes. Une mi-temps interminable qui, selon Rooney, a surtout cassé le rythme de la finale et fait passer le divertissement avant le football.

Encore une merveilleuse idée de la FIFA.

L’improbable Coupe du monde de ce joueur espagnol

MJ

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