Giuliano Simeone a fait comme Roberto Carlos

Le moral dans les chaussettes. Sur le but de la victoire espagnole face à l’Argentine en finale de la Coupe du monde 2026, Ferran Torres a semblé étrangement seul, au moment de reprendre le ballon de volée. Et en analysant les images, un fautif semble apparaître. Sur l’action, Giuliano Simeone lâche en effet son marquage pour remettre sa chaussette, voyant l’attaquant de la Roja en profiter pour se positionner et conclure.

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Joue la comme Carlos

Une action qui n’est pas sans rappeler Roberto Carlos en quarts de finale du Mondial 2006 contre la France. Au marquage de Thierry Henry sur un coup franc de Zinedine Zidane, Roberto Carlos s’était arrêté pour reprendre son souffle, laissant Titi aller tranquillement mettre son plat du pied au fond pour qualifier les Bleus. Mais que Simeone se rassure, il aura été le seul joueur argentin dangereux durant ce match, passant près de l’égalisation sur un tir en pivot en fin de partie.

C’est déjà ça de gagné…

L'Argentine proche d'un record de fautes en Coupe du monde