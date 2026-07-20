Une finale 2026 forcément moins suivie qu'en 2022

Un bon western. Ce dimanche soir, 12,24 millions de Français avaient les yeux rivés sur la finale de la Coupe du monde opposant l’Espagne à l’Argentine, menant à la victoire de la Roja et sa deuxième étoile. Ce chiffre équivaut à 59,2 % des parts d’audience (PDA) sur l’ensemble du public, faisant de l’évènement le programme le plus regardé de la soirée, sans grand étonnement.

Deux fois moins qu’en 2022

Si les chiffres de cette finale, édition 2026, sont impressionnants, ce n’est rien comparé au France-Argentine 2022, qui avait réuni 26,08 millions de Français devant la petite lucarne, représentant 81 % de PDA, et reste donc la meilleure audience de l’histoire de la télé hexagonale.

Maintenant, vous pouvez éteindre la télévision et reprendre une activité normale.

L’improbable Coupe du monde de ce joueur espagnol