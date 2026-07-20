S’abonner au mag
  • International
  • Allemagne

Jürgen Klopp confirme son arrivée prochaine à la tête de la sélection allemande

EM
7 Réactions
Jürgen Klopp confirme son arrivée prochaine à la tête de la sélection allemande

Tic, tac, tic, tac. Deux ans après son départ de Liverpool, Jürgen Klopp a confirmé lui-même qu’il allait poser de nouveau ses fesses sur un banc de touche en compagnie de son sourire Colgate et de sa casquette bien vissée sur le crâne. La Fédération allemande et le coach de 59 balais ne sont plus « si loin d’être en mesure de faire l’annonce » qui devrait intervenir « dans les prochains jours », d’après l’intéressé au micro de Magenta TV.

Et avec Red Bull ?

Depuis janvier 2025, Klopp occupait le poste de responsable mondial du football dans la galaxie Red Bull. Il était en charge de superviser la stratégie sportive des différents clubs appartenant à la marque qui donne des ailes. Ce dimanche, il a précisé qu’il avait « trouvé un accord avec un Red Bull, un arrangement généreux », d’après lui, qui l’autoriserait à résilier son contrat, selon Bild, qui court jusqu’en 2029.

Ça a quand même de la gueule Klopp et la Mannschaft.

Le top des joueurs expulsés d’un match en Coupe du monde pour simulation

EM

Commentaires

Les membres ont posté 7 commentaires sur cet article. Participez à la discussion en vous connectant .

À lire aussi
Articles en tendances
Logo de l'équipe Espagne
Jour de défaite nationale
  • Mondial 2026
  • Demies
  • France-Espagne (0-2)
Jour de défaite nationale

Jour de défaite nationale

Jour de défaite nationale

Boutique SO - Livres

L'intégrale de Pédale! Les 10 ans (réédition)

à partir de 65€



C'est une putain de bonne question !

Didier Deschamps va-t-il vous manquer ?

Oui
Non
Fin Dans 11h
154
96

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.