Klopp fait un grand pas vers la sélection allemande

Ça brûle. Jürgen Klopp n’a jamais été aussi proche d’être le sélectionneur de la Mannschaft. La fédération allemande de football (DFB) et l’ancien entraîneur de Liverpool ont trouvé un accord ce samedi.

« Le président de la DFB, Bernd Neuendorf, et son vice-président, Hans-Joachim Watzke, ont eu vendredi, à New York, un premier entretien approfondi avec Jürgen Klopp concernant une éventuelle prise de fonction au poste de sélectionneur national, a-t-on pu lire dans un communiqué publié. Au cours de cet échange constructif, un accord a été trouvé sur les principaux points d’un contrat potentiel »

À Red Bull de trancher

Cependant, un (gros) détail pourrait faire capoter le deal : Klopp est toujours sous contrat avec le groupe Red Bull au poste de directeur mondial du football. Par conséquent, il faut l’aval de ce dernier pour que l’opération se finalise. Mais la DFB ne semble pas très inquiète : « Les deux parties sont confiantes que les négociations – sous réserve d’un accord avec l’actuel employeur de Klopp, Red Bull – pourront finalement être menées à bien avec succès ».

Si cela se confirme, l’ex-coach des Reds succédera à Julian Nagelsmann, écarté suite à la piteuse élimination de l’Allemagne en 16es de finale de la Coupe du monde par le Paraguay (1-1, 3-4 tab). Pour rappel, depuis son départ de Liverpool en 2024, le technicien allemand n’a pas occupé de banc.

Excitant.

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