S’abonner au mag
  • Mondial 2026
  • Espagne-Belgique (2-1)

Les Espagnols branchent déjà les Bleus

JF
6 Réactions
Les Espagnols branchent déjà les Bleus

À peine qualifiés qu’ils pensent déjà à la suite. Victorieuse face à la Belgique, l’Espagne s’est donné le droit de disputer une demi-finale de Coupe de monde face à la France. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle a hâte, et s’avance relativement confiante.

Yamal et De la Fuente lancent les hostilités

Alors que le rendez-vous est pris pour mardi prochain, 14 juillet, le feu follet Lamine Yamal est resté fidèle à lui-même pour commencer le trashtalk envers les Bleus. « Si la France doit craindre quelqu’un, c’est nous, a-t-il déclaré. C’est nous qui les avons éliminés la dernière fois. »

Une attitude loin d’être réprimandée par son sélectionneur, Luis de la Fuente, qui a même suivi la même dynamique : « Maintenant, il faut travailler pour essayer de battre la France. Je suis sûr qu’eux aussi seront préoccupés par nous. Après tout, nous sommes la seule sélection au monde à leur avoir infligé deux défaites consécutives. »

Vous savez ce qu’on dit désormais ? « Toujours deux sans trois »

Les notes d’Espagne-Belgique

JF

Commentaires

Les membres ont posté 6 commentaires sur cet article. Participez à la discussion en vous connectant .

À lire aussi
21
Revivez Espagne-Belgique (2-1)
  • Mondial 2026
  • Quarts
  • Espagne-Belgique
Revivez Espagne-Belgique (2-1)

Revivez Espagne-Belgique (2-1)

Revivez Espagne-Belgique (2-1)
Les grands récits de Society: Rester vivantes
  • Témoignages
Les grands récits de Society: Rester vivantes

Les grands récits de Society: Rester vivantes

Elles étaient ensemble à La Belle Équipe, l'un des bars pris pour cible par les terroristes le 13 novembre 2015. Elles ont survécu. Sept ans plus tard, entre peur, culpabilité et solidarité, elles racontent comment elles se sont reconstruites.

Les grands récits de Society: Rester vivantes
Articles en tendances

Boutique SO - Magazines

Magazine Hors-Série Raves + Stickers + Flexi inédit édition limitée (1.500 ex) Dima aka Vitalic « Poetry (Shit Again Mix) remastered »

à partir de 40€



21
Revivez Espagne-Belgique (2-1)
Revivez Espagne-Belgique (2-1)

Revivez Espagne-Belgique (2-1)

Revivez Espagne-Belgique (2-1)

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.