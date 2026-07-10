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Un ballon très précieux bientôt mis aux enchères

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Un ballon très précieux bientôt mis aux enchères

Le cuir le plus chanceux du monde. Quarante piges après le « but du siècle » et la « main de Dieu », tous deux inscrits par Diego Maradona en quarts de finale face à l’Angleterre, l’adidas Azteca, le ballon de la compétition, va être mis aux enchères, le 22 août prochain, avec une mise à prix de 2,5 millions de dollars.

Maradona, protagoniste des records en salle de vente

Comme le rapporte CBS, Heritage Auctions a annoncé la vente en soulignant la rareté et l’histoire de cet objet. Selon les experts, cette relique du deuxième Mondial mexicain pourrait atteindre le prix record de 10 millions de dollars.

Et les accessoires ayant appartenu au Pibe de oro sont toujours vendus à des sommes exorbitantes. En 2022, le maillot porté par le numéro 10 argentin lors de ce même match avait été cédé pour 9,2 millions de dollars, ce qui était devenu le record sur le marché des objets de collection sportifs.

Quelle est la plus belle œuvre d’art : ce ballon ou la Joconde ? Le débat est ouvert.

Pourquoi les arbitres anglais ne peuvent pas arbitrer les Argentins

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