Une championne d’Europe signe à Arsenal

Prête pour la bataille. Ona Batlle, récente vainqueur de la Ligue des champions féminine avec le FC Barcelone, s’est engagée à Arsenal. Partie en fin de contrat du club catalan, elle signe libre à Arsenal. Les modalités financières autour du transfert n’ont pas encore été communiquées. La joueuse sort de trois saisons pleines avec le club catalan, où elle s’était imposée comme titulaire régulière.

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Arsenal commence le mercato en boulet de canon

Les Gunners ont décidé de passer la vitesse en ce début de mercato. Après les arrivées de Georgia Stanway et de Celina Cerci, Arsenal officialise ainsi une troisième recrue de taille. Pour rappel, le club londonien jouera la Ligue des champions cette saison et tentera de renouer avec le titre, gagné en 2024 contre le Barça.

Ona pour toutes, toutes pour Ona.

Un gardien français débarque à Arsenal