Les explications de Mbappé sur son penalty raté

La moitié du pays a déjà oublié. Après l’avoir lui-même obtenu après une belle passe de Michael Olise, Mbappé a joliment raté son penalty en frappant mollement la balle, à ras de terre, sur le côté gauche de Yassine Bounou (28e) lors du quart de finale de la Coupe du monde entre la France et le Maroc (2-0). Son dernier échec à onze mètres remonte à l’été 2021, lors de la défaite des Bleus contre la Suisse à l’Euro.

« C’est compliqué, parce qu’il y a un imbroglio »

Mbappé a tenté de justifier son échec, pointant notamment du doigt les trois minutes passées entre la faute de Noussair Mazraoui et l’arrêt de Bounou. « Qu’est-ce que vous voulez savoir ? J’ai tiré, il l’a arrêté. Je ne tire pas bien. C’est compliqué, parce qu’il y a un imbroglio : l’arbitre me dit qu’il y a penalty. Je lui demande si le check est complet, il me dit que oui, s’est expliqué le capitaine des Bleus après la rencontre. Ensuite, on fait notre transition avec Ousmane [Dembélé] et l‘arbitre revient me voir et me dit qu’il n’y a pas penalty. » Et pourtant, si.

« Je reprends le ballon, je le repose, il me dit qu’il faut checker une action deux minutes avant, reprend l’attaquant. C’est comme ça. C’est sûr que je me suis laissé déconcentrer. […] C’est un scenario qu’il va falloir envisager. Cela fait partie du nouveau football, avec la VAR. Il faut s’adapter. »

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Darwin, toujours.

Le taux de réussite des penalties est le plus bas depuis au moins 60 ans