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Henry prévient déjà Zidane

MJ
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Henry prévient déjà Zidane

Didier Deschamps n’est pas encore parti qu’on pense déjà à celui qui devra passer derrière lui. Consultant pour Fox pendant la Coupe du monde, Thierry Henry a rendu hommage au sélectionneur des Bleus après la qualification de la France contre le Maroc en quarts de finale (2-0). Et visiblement, même si Zinédine Zidane semble déjà désigné pour reprendre le flambeau, le chantier s’annonce assez costaud.

« Très difficile à remplacer »

« Il va être très difficile à remplacer pour nous », a lâché le champion du monde 1998. Une petite phrase qui vise forcément l’après-Deschamps. Henry a surtout tenu à rappeler que le bilan de DD ne se résume pas à une bonne étoile posée sur le crâne de ZZ : « On a souvent entendu qu’il [Didier Deschamps] était chanceux. Non, non ! Cela n’a rien à voir avec la chance. La récompense est dans le risque. Il a souvent pris des risques, mais calculés. Car il est loin d’être stupide. Faites-moi confiance, il a un grand cerveau», a expliqué l’ancien attaquant d’Arsenal.

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