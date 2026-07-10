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« Équipe fantôme », « parmi les grands » : la presse marocaine partagée après l’élimination

MJ
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Voilà, c’est fini. Quatre ans après avoir atteint les demi-finales au Qatar, le Maroc s’est encore heurté à la France, cette fois en quarts de finale (2-0). Les Lions de l’Atlas quittent les États-Unis un tour plus tôt qu’en 2022, mais après avoir tenu tête au Brésil et sorti les Pays-Bas. De quoi partager la presse marocaine en deux. D’un côté, ceux qui sortent les violons. De l’autre, ceux qui préfèrent directement retourner la table.

« L’histoire est loin d’être terminée »

Le Matin choisit la première option. Le quotidien estime que le Maroc quitte la compétition « avec les honneurs », après une campagne confirmant son rang « parmi les grandes nations du football mondial ». Même optimisme chez Le360 Sport, qui reconnaît la supériorité d’une équipe de France « solide, réaliste et plus efficace dans les moments décisifs ». Pour le média, cette élimination ne remet rien en cause : « L’histoire est loin d’être terminée. »

Al Akhbar applaudit également une prestation « honorable et compétitive », mais Al Massae n’a pas vraiment prévu la haie d’honneur. Le quotidien pointe les erreurs individuelles, un Achraf Hakimi loin de son niveau et une sélection « méconnaissable ». Avant de lâcher la formule qui fait mal : « C’était, littéralement, une équipe fantôme. »

Rendez-vous en 2030, donc. Pratique, le Maroc jouera à domicile.

France-Maroc écrase aussi l’audimat

MJ

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