En direct : France-Maroc (0-0)

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Par Tom Binet
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Salut à tous ! C'est jour de foot (enfin, on l'espère) ! Cinq jours après la bataille du Paraguay, place au Maroc pour les Bleus, qui rêvent désormais de dernier carré.

Alors, les Bleus rejouent 2022 ou les Lions de l'Atlas ont-ils les dents encore plus longues ?

Par Tom Binet

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