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- France-Maroc
En direct : France-Maroc (0-0)
Par Tom Binet
Salut à tous ! C'est jour de foot (enfin, on l'espère) ! Cinq jours après la bataille du Paraguay, place au Maroc pour les Bleus, qui rêvent désormais de dernier carré.
Alors, les Bleus rejouent 2022 ou les Lions de l'Atlas ont-ils les dents encore plus longues ?
France
Gardiens
Défenseurs
Milieux
Attaquants
Remplaçants
Maroc
Gardiens
Défenseurs
Milieux
Attaquants
Remplaçants
MM Mike Maignan JK Jules Koundé DU Dayot Upamecano WS William Saliba LD Lucas Digne MK Manu Koné AR Adrien Rabiot OD Ousmane Dembélé MO Michael Olise DD Désiré Doué KM Kylian Mbappé
Par Tom Binet