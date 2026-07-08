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Moment de tension entre Didier Deschamps et des journalistes marocains

JD
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Moment de tension entre Didier Deschamps et des journalistes marocains

Quand y en a plus, y en a encore. « Si vous êtes 50 à lever la main, je ne vais pas répondre à 50 questions. […] J’ai encore d’autres obligations, même si elles ne vous concernent pas. » Voilà comment s’est terminée la conférence de presse précédant le quart de finale entre la France et le Maroc : par un moment d’agacement de Didier Deschamps, lequel répondait à l’agacement de confrères marocains, lesquels se plaignaient ouvertement de ne pas avoir pu poser assez de questions, en s’excusant du fait qu’il avait 45 minutes de route à faire pour rejoindre le camp de base des Bleus pour déjeuner avec ses joueurs. « Nous les Marocains, on a eu droit à deux questions. On lève la main depuis tout à l’heure. On vous respecte mais il faut répondre », a-t-on pu entendre dans les rangs de la presse.

Une dernière pour la route

Beau joueur, Deschamps s’est donc rassis pour répondre à une troisième question : « On a vu des célébrations de but pendant les séances d’entraînement. Est-ce que vous êtes dans l’euphorie ? » Et le sélectionneur des Bleus de prendre le temps de développer son point de vue, pour rappeler la joie de vivre qui règne au sein du groupe et se défendre de toute forme d’arrogance :

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C’est dommage de ne pas en avoir profité pour lui demander ce qui allait être servi à la cantine à midi.

Pourquoi la plupart des joueurs du PSG galèrent avec leur sélection ?

JD

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