Le capitaine de la réserve de Nîmes décède dans un accident de voiture

Le Nîmes Olympique est en deuil. Le club gardois a annoncé la mort brutale de son milieu de terrain, Teva Rodríguez, capitaine de son équipe réserve, décédé à seulement 19 ans après un grave accident de la route survenu dimanche après-midi. Il a été emmené au CHU de Carémeau mais a malheureusement succombé à ses blessures.

Embed t.co

« Un enfant du club »

Arrivé à Nîmes en 2012 en provenance d’Uzès, le milieu de terrain faisait partie de la génération 2006 du club et était devenu capitaine de la réserve en 2026. Dans son communiqué, le Nîmes Olympique salue « bien plus qu’un joueur », décrivant « un enfant du club, un coéquipier apprécié, un ami sincère », marqué par sa passion du football, son sourire et sa gentillesse.

Toutes nos pensées vont à sa famille, ses proches, ses coéquipiers et au Nîmes Olympique.

À 10 contre 11, Bordeaux bat Montlouis et entretient l’espoir, Nîmes repasse leader