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L’Ajax (re)retrouve un ancien

EM
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L’Ajax (re)retrouve un ancien

Jamais deux sans trois. Formé au club puis revenu en 2018, Daley Blind va une nouvelle fois faire son retour à l’Ajax Amsterdam après une aventure de trois ans en Espagne du côté de Gérone, relégué en deuxième division cette saison. Son contrat ayant expiré, le Batave était libre de s’engager dans le club de son choix et a donc décidé de retourner là où tout a commencé pour lui.

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Les renforts coulent à flots sur le port d’Amsterdam

Après l’arrivée de Caio Henrique et la très prochaine de Marc-André ter Stegen, le mercato de l’Ajax Amsterdam démarre très fort avec le retour de Daley Blind. C’est sur les réseaux sociaux que les Ajacides ont annoncé la nouvelle avec une vidéo montrant des photos du défenseur de 36 balais dès son enfance sous les couleurs blanc et rouge.

En revanche, la moyenne d’âge risque d’en prendre un coup.

Ter Stegen se sauve aux Pays-Bas

EM

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