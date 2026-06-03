S’abonner au mag
  • Pays-Bas
  • Ajax

L’Ajax tient son nouveau coach

VM
2 Réactions
L’Ajax tient son nouveau coach

Le successeur de Rinus ? Fraîchement relégué en deuxième division espagnole avec Gérone, Míchel prend la poudre d’escampette et a (déjà) retrouvé un nouveau projet. Et celui-ci n’est pas des moindres : le technicien espagnol de 50 ans a paraphé un bail de deux ans avec l’Ajax Amsterdam. « Míchel est un coach ambitieux et exigeant. Je suis convaincu qu’il inculquera sa vision et sa façon intensive de travailler au sein de notre équipe. Je le connais bien et je le suis depuis de nombreuses années. Son approche convient à l’Ajax », s’est enthousiasmé Jordi Cruyff, directeur sportif du club amstellodamois.

Dépoussiérer un monument endormi

En signant chez les Lanciers, Míchel met les pieds dans un club mythique qui traverse une période plus sombre ces dernières années. De nouveau décevant cette saison avec une 5e place en championnat et une élimination dès la phase de ligue de la Ligue des champions (32e sur 36 équipes), l’Ajax n’a plus glané le moindre trophée depuis maintenant 4 ans et est tombé dans un triste anonymat. « Ça fait du bien d’être ici. Je suis fier de franchir cette prochaine étape dans ma carrière. L’Ajax est un grand nom en Europe, a rappelé le nouveau coach des Ajacides. Le but est de ramener l’Ajax là où il devrait être, et j’ai toute confiance que nous réussirons. »

En cinq ans sur le banc de Gérone, l’ancien entraîneur du Rayo Vallecano et de Huesca a développé l’un des jeux les plus attrayants de l’autre côté des Pyrénées, parvenant même à qualifier le club catalan en Ligue des champions en 2023-2024 au terme d’une saison grandiose ponctuée à la 3e place en Liga, même si l’histoire s’est achevée avec une vilaine 19e place…

Signer dans un club aussi légendaire après une relégation, les agents de Míchel doivent être très forts.

L’Ajax privé de son stade par Harry Styles

VM

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier
  • Crime
Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier

Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier

Elle l’appelait “mon fauve”. Monique Olivier a été l’épouse et la complice de Michel Fourniret. Comment en est‑elle arrivée là?

Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.