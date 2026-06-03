L’Ajax tient son nouveau coach

Le successeur de Rinus ? Fraîchement relégué en deuxième division espagnole avec Gérone, Míchel prend la poudre d’escampette et a (déjà) retrouvé un nouveau projet. Et celui-ci n’est pas des moindres : le technicien espagnol de 50 ans a paraphé un bail de deux ans avec l’Ajax Amsterdam. « Míchel est un coach ambitieux et exigeant. Je suis convaincu qu’il inculquera sa vision et sa façon intensive de travailler au sein de notre équipe. Je le connais bien et je le suis depuis de nombreuses années. Son approche convient à l’Ajax », s’est enthousiasmé Jordi Cruyff, directeur sportif du club amstellodamois.

Ajax has reached an agreement with Miguel Ángel Sánchez Muñoz, commonly known as Míchel, on his move to Amsterdam. Míchel has signed a contract as head coach for two seasons, running until June 30, 2028. Bienvenido, Míchel 🇪🇸 — AFC Ajax (@AFCAjax) June 2, 2026

Dépoussiérer un monument endormi

En signant chez les Lanciers, Míchel met les pieds dans un club mythique qui traverse une période plus sombre ces dernières années. De nouveau décevant cette saison avec une 5e place en championnat et une élimination dès la phase de ligue de la Ligue des champions (32e sur 36 équipes), l’Ajax n’a plus glané le moindre trophée depuis maintenant 4 ans et est tombé dans un triste anonymat. « Ça fait du bien d’être ici. Je suis fier de franchir cette prochaine étape dans ma carrière. L’Ajax est un grand nom en Europe, a rappelé le nouveau coach des Ajacides. Le but est de ramener l’Ajax là où il devrait être, et j’ai toute confiance que nous réussirons. »

En cinq ans sur le banc de Gérone, l’ancien entraîneur du Rayo Vallecano et de Huesca a développé l’un des jeux les plus attrayants de l’autre côté des Pyrénées, parvenant même à qualifier le club catalan en Ligue des champions en 2023-2024 au terme d’une saison grandiose ponctuée à la 3e place en Liga, même si l’histoire s’est achevée avec une vilaine 19e place…

Signer dans un club aussi légendaire après une relégation, les agents de Míchel doivent être très forts.

L’Ajax privé de son stade par Harry Styles