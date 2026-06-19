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Christian Pulisic forfait contre l'Australie

JD
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Christian Pulisic forfait contre l'Australie

Bonne nouvelle pour les Socceroos. Pas de bol pour les Etats-Unis qui devront faire sans leur maître à jouer Christian Pulisic ce vendredi soir face à l’Australie (coup d’envoi à 21 heures). L’attaquant de l’AC Milan souffre d’une blessure au mollet et ne pourra pas prendre part au choc au sommet du groupe D.

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Come-back turc en vue ?

Pulisic (87 sélections, 33 buts) avait été remplacé par Mauricio Pochettino à la mi-temps du premier match de la Team USA contre le Paraguay (victoire 4-1). Peu présent à l’entraînement depuis, il pourrait cependant faire son retour contre la Turquie, à l’occasion du dernier match de poule de ses compatriotes dans une semaine, le vendredi 26 juin (coup d’envoi à 4 heures du matin, heure française).

Le fameux born again Christian.

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JD

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