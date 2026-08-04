S’abonner au mag
  • International
  • Algérie

Vladimir Petković n'est plus l'entraîneur de l'Algérie

NB
Réactions
Vladimir Petković n'est plus l'entraîneur de l'Algérie

Vert la sortie. Comme annoncé, Vladimir Petković n’est plus l’entraîneur de l’Algérie, a informé la fédération de football (FAF). Après avoir qualifié les Verts en Coupe du monde, ses deux compétitions internationales passées sur le banc de l’équipe de Riyad Mahrez n’auront pas convaincu : les Fennecs ont été éliminés en quarts de finale à la CAN 2025 contre le Nigeria (0-2) et en seizièmes de finale du Mondial 2026 contre la Suisse (2-0). Dans un communiqué publié ce lundi soir, la fédé algérienne parle d’une résiliation de contrat « d’un commun accord ».

Embed x.com

Ancien de la Lazio, de la Suisse et des Girondins

« La Fédération leur adresse ses sincères remerciements (au staff et à Vladimir Petković) pour le travail accompli et leur souhaite plein succès dans la poursuite de leur carrière professionnelle », peut-on y lire. Après 33 matchs depuis février 2024 avec l’Algérie (pour cinq défaites), l’entraîneur helvète, qui fêtera ses 63 ans dans quelques jours, sortait d’une expérience complètement ratée avec les Girondins de Bordeaux (2021-2022, 5 victoires en 25 matchs), après avoir dirigé la Lazio pendant un an et demi et la Suisse pour trois compétitions majeures, notamment l’Euro 2021. La France s’en souvient.

Et si c’était lui le prochain coach des Girondins en R1 ?

Le Maroc et l'Algérie en quarts, pas le Sénégal

NB

Commentaires

Les membres ont posté 0 commentaire sur cet article. Participez à la discussion en vous connectant .

À lire aussi
Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue
  • Violence
Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue

Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue

Il y a quatre ans, le 19 mars 2022, un ancien joueur professionnel de rugby, Federico Aramburu, était tué en plein Paris par Loïk Le Priol, militant du GUD. Récemment, l'avocat de sa famille dénonçait une différence de traitement entre son cas et celui de Quentin Deranque, militant d'extrême droite décédé après une rixe dans les rues de Lyon.

Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue
Articles en tendances
Logo de l'équipe France
Zinedine Zidane of France during the Soccer World Cup Final between Brazil and France on July 12 1998 in Paris Saint Denis, France. Photo : Eric Renard / Onze / Icon Sport - Photo by Icon Sport
Zinedine Zidane of France during the Soccer World Cup Final between Brazil and France on July 12 1998 in Paris Saint Denis, France. Photo : Eric Renard / Onze / Icon Sport - Photo by Icon Sport
  • International
  • France
Zidane : « Moi, je voulais être chauffeur-livreur »

Zidane : « Moi, je voulais être chauffeur-livreur »

Zidane : « Moi, je voulais être chauffeur-livreur »

Boutique SO - Maillots

Maillot collector « Algérie 1982 »

à partir de 59.95€



Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.