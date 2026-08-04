Vert la sortie. Comme annoncé, Vladimir Petković n’est plus l’entraîneur de l’Algérie, a informé la fédération de football (FAF). Après avoir qualifié les Verts en Coupe du monde, ses deux compétitions internationales passées sur le banc de l’équipe de Riyad Mahrez n’auront pas convaincu : les Fennecs ont été éliminés en quarts de finale à la CAN 2025 contre le Nigeria (0-2) et en seizièmes de finale du Mondial 2026 contre la Suisse (2-0). Dans un communiqué publié ce lundi soir, la fédé algérienne parle d’une résiliation de contrat « d’un commun accord ».

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Ancien de la Lazio, de la Suisse et des Girondins

« La Fédération leur adresse ses sincères remerciements (au staff et à Vladimir Petković) pour le travail accompli et leur souhaite plein succès dans la poursuite de leur carrière professionnelle », peut-on y lire. Après 33 matchs depuis février 2024 avec l’Algérie (pour cinq défaites), l’entraîneur helvète, qui fêtera ses 63 ans dans quelques jours, sortait d’une expérience complètement ratée avec les Girondins de Bordeaux (2021-2022, 5 victoires en 25 matchs), après avoir dirigé la Lazio pendant un an et demi et la Suisse pour trois compétitions majeures, notamment l’Euro 2021. La France s’en souvient.

Et si c’était lui le prochain coach des Girondins en R1 ?

Le Maroc et l'Algérie en quarts, pas le Sénégal