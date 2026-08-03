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Jordan Henderson quitte Londres pour rejoindre Londres

ABS
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Jordan Henderson quitte Londres pour rejoindre Londres

En plus d’être un loft, Chelsea va également faire maison de retraite. Comme attendu, le club londonien a officialisé ce lundi la venue de Jordan Henderson dans ses rangs, récemment parti en agent libre de Brentford. Le salaire et la durée du contrat qui lieront le joueur de 36 ans aux Blues n’ont pas encore été précisés. Chelsea enregistre déjà sa dixième recrue depuis le début du mercato, notamment marqué par les arrivées de Morgan Rogers et de Maxence Lacroix.

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Henderson profite de sa fin de carrière

Le moins qu’on puisse dire, c’est que Jordan Henderson, joueur pendant onze années de Liverpool a décidé de connaître un maximum d’équipes avant la fin de sa carrière, étant donné que Chelsea va devenir sa quatrième expérience en 4 saisons. Pour rappel, l’international anglais a connu successivement Al-Ettifaq, l’Ajax et Brentford avant de donc rejoindre les Blues.

Une belle carrière… si on la regarde à l’envers.

La correspondance Strasbourg-Chelsea fonctionne toujours

ABS

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