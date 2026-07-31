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Chelsea écope d’une amende de 10 millions de livres pour 74 infractions

MJ
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Chelsea écope d’une amende de 10 millions de livres pour 74 infractions

74 violations pour onze millions, il y a pire comme sanction. La Fédération anglaise a infligé à Chelsea une amende de 10 millions de livres, soit environ 11 millions d’euros, après que les Blues ont reconnu avoir enfreint 74 fois ses règlements.

Les faits concernent 44 opérations impliquant 32 joueurs entre 2009 et 2022, principalement sous l’ère Roman Abramovitch, autour d’agents non autorisés, d’intermédiaires non enregistrés et d’investissements de tiers. Les nouveaux propriétaires avaient eux-mêmes signalé ces pratiques après le rachat du club par Todd Boehly en 2022.

Six points sauvés

Une commission indépendante avait d’abord prononcé un retrait de six points avec sursis, estimant que Chelsea avait obtenu un avantage sportif grâce à ces irrégularités. Les Blues ont fait appel et obtenu l’annulation de cette sanction, faute d’éléments suffisants pour démontrer cet avantage.

Elle a été remplacée par une interdiction d’enregistrer de nouveaux joueurs pendant deux mercatos consécutifs, elle aussi suspendue jusqu’au 30 juin 2027. L’amende, qui n’a pas été contestée par Chelsea, sera entièrement reversée au football amateur anglais.

Dix millions en moins dans le budget mercato de Strasbourg, donc.

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MJ

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